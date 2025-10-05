استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
احیای دریاچه ارومیه نیازمند عزم و اراده ملی
استاندار آذربایجان شرقی گفت: دریاچه ارومیه مسئلهای ملی و حتی بینالمللی و نماد زیستمحیطی کشور است و احیای آن تنها با عزم و اراده ملی ممکن خواهد بود.
بهرام سرمست در نشست کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه در تبریز با تاکید بر اهمیت تداوم و همافزایی تلاشها در سطح ملی گفت:هدف اصلی از تشکیل این نشست ایجاد هماهنگی، همنوایی و وحدت نظر میان سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان در جهت تدوین سیاستهای عملی و علمی برای احیای دریاچه ارومیه است.
وی با اشاره به نقش برجسته مراکز علمی کشور در پشتیبانی از این طرح ملی افزود:همکاری موثر میان دانشگاه تبریز، دانشگاه ارومیه و دانشگاه سنندج با هدف ارائه راهکارهای علمی و کارشناسی در دستور کار قرار دارد و تلاش میکنیم تصمیمسازیها در سطح استانی و ملی مبتنی بر یافتههای دانشگاهی باشد تا اجرای طرحها از اتکای لازم برخوردار باشد.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه تصمیمات احیای دریاچه ارومیه نیازمند همگرایی عملی میان استانهاست خاطرنشان کرد:پس فردا نیز جلسه کارگروه ملی در نهاد ریاست جمهوری و با محوریت دکتر محمدرضا عارف برگزار خواهد شد که هدف از آن ارائه جمعبندی واحد از سوی استانهای آذربایجان شرقی، غربی و کردستان به مرکز است.این همگرایی گام مهمی در جهت تسریع اقدامات اجرایی احیای دریاچه خواهد بود.
سرمست با اشاره به بررسی آسیبشناسی اقدامات گذشته اظهار داشت:در این جلسات ضمن بررسی عملکرد دورههای پیشین ستاد احیا، باید ضعفها و موانع اجرایی شناسایی شود.
وی ادامه داد:یکی از موضوعات مهم مورد بحث برداشتهای غیرمجاز آب از مسیر انتقال آب از سد کانیسیب تا آبگیر نوروزلو بود که در طول حدودا مسیر ۸۵ کیلومتری متاسفانه بخشی از آب به صورت غیرقانونی برداشت میشود.
استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد:این مسئله هم روند انتقال آب به دریاچه را مختل میکند و هم موجب تشدید تنش آبی در تبریز و شهرهای مسیر میشود.
وی گفت: از آقای رحمانی و مجموعه وزارت نیرو درخواست کردیم نظارتها و کنترلها در این زمینه افزایش یابد تا بتوانیم عبور از این دوره بحرانی را تسهیل کنیم.
وی افزود: بر اساس تقسیم کار ملی میان استانها وظایف مشخصی برای هر استان در نظر گرفته شده و استان آذربایجان شرقی نیز سهم خود را به بهترین شکل ممکن انجام خواهد داد. با این حال تاکید ما بر این است که در تخصیص اعتبارات و منابع مالی به وضعیت شکنندهتر و آسیبپذیری بیشتر آذربایجان شرقی توجه ویژه شود.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه مشکل دریاچه ارومیه فراتر از یک موضوع منطقهای است تصریح کرد: دریاچه ارومیه مسئلهای ملی و حتی بینالمللی است. این دریاچه نماد زیستمحیطی کشور است و احیای آن تنها با عزم و اراده ملی ممکن خواهد بود.خوشبختانه با حمایتهای رئیسجمهور و پیگیریهای دکتر پزشکیان و دکتر عارف هماهنگیهای خوبی در سطح ملی شکل گرفته و ما امیدواریم این عزم فراگیر بهزودی به نتایج عملی منجر شود.
سرمست ادامه داد: برای پیشبرد اهداف احیای دریاچه ارومیه باید از تمامی ظرفیتهای مالی کشور استفاده شود. بخشی از منابع مورد نیاز باید از صندوق توسعه ملی، بخشی از ستاد مدیریت بحران وزارت کشور و همچنین از ردیفهای خاص بودجهای سازمان برنامه و بودجه تامین شود.
وی گفت:علاوه بر این استفاده از ظرفیتهای بینالمللی نیز ضروری است چرا که بحرانهای مشابه زیستمحیطی در کشورهای دیگر نیز با مشارکت نهادهای بینالمللی مدیریت شده و امروز سازمانهای جهانی آماده همکاری در چنین پروژههایی هستند.
سرمست با تاکید بر ضرورت فعالسازی دیپلماسی آب گفت: برای مقابله با بحرانهای مشابه باید دیپلماسی فعال آب در سطح منطقهای و جهانی تقویت شود تا ضمن جلب حمایت نهادهای بینالمللی بتوانیم از تجارب جهانی در زمینه احیای تالابها و دریاچهها بهره ببریم. این موضوع نه تنها در احیای دریاچه ارومیه بلکه در مدیریت پایدار منابع آبی کشور نقش مهمی دارد.
وی خاطرنشان کرد:بر اساس نتایج مطالعات دانشگاهها در گام نخست باید سطح هیدرولوژیکی آب دریاچه در تراز پایدار حفظ شود و سپس در یک برنامه بلندمدت احیای کامل اکولوژیکی دریاچه دنبال گردد.
رضا رحمانی دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با تاکید بر اینکه هیچگونه بیتفاوتی نسبت به احیای دریاچه ارومیه وجود ندارد گفت: دکتر پزشکیان حمایت کامل خود را از طرحهای علمی احیای دریاچه ارومیه اعلام کردهاند و هیچ مانعی برای تامین اعتبار وجود ندارد.
رحمانی افزود: افراد صاحبنظر و متخصصان حوزه محیطزیست و منابع آب در این نشست حضور دارند و نظرات علمی آنان برای تصمیمگیریهای آینده دریافت میشود.
وی همچنین از برگزاری جلسه آینده کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول رئیسجمهور خبر داد و خاطرنشان کرد: کنگره علمی اقلیمشناسی نیز در دانشگاه ارومیه در دستور کار قرار دارد تا ابعاد علمی احیای دریاچه ارومیه با دقت بیشتری بررسی شود.
دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با بیان اینکه طرحهای گوناگونی در کمیته علمی بررسی شده و هدف، ایجاد نهضت احیای دریاچه ارومیه با مشارکت همگانی است افزود: بهترین تجهیزات هواشناسی خریداری شده و تمامی مسیرها برای نجات دریاچه ارومیه بررسی میشود تا در صورت لزوم راهکارهای نوینی نیز به اجرا درآید.
رحمانی همچنین با تاکید بر اینکه اقدامات جهادی از جمله لایروبی بستر رودخانهها باید با جدیت دنبال شود اضافه کرد:سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی بهصورت روستا به روستا در حال اجرای برنامههای فرهنگسازی مصرف بهینه آب کشاورزی است.
وی با اشاره به پیشبینی کاهش بارشها، برنامهریزی دقیق برای مدیریت مصرف آب شرب و کشاورزی را نیز ضروری دانست و افزود: در این راستا طرح جدیدی برای بارورسازی ابرها در دست اجراست تا از این ظرفیت نیز برای احیای دریاچه ارومیه استفاده شود.
دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به مصرف بالای آب در استانهای آذربایجان شرقی و غربی نیز اشاره کرده و یادآور شد: لازم است با اجرای روشهای نوین آبیاری و تغییر الگوی کشت، میزان مصرف آب به شکل چشمگیری کاهش یابد.
رحمانی با بیان اینکه با اجرای مجموعه طرحهای در دست اقدام شاهد روزهای پرآب در دریاچه ارومیه خواهیم بود افزود: تاریخ نشان داده است که این دریاچه در گذشته نیز دورههای کاهش تراز آبی را پشت سر گذاشته و بار دیگر احیا شده است و همه باید با هم و با روحیه جهادی تلاش کنیم تا طرحهای احیای دریاچه ارومیه به نتیجه مطلوب برسد.
گفتنی است نشست کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه با حضور بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی و رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی و دبیر کارگروه ملی ستاد احیای دریاچه ارومیه و جمعی از متخصصان و نمایندگان دانشگاهها و دستگاهها برگزار شد.در این نشست آخرین وضعیت طرحهای احیایی و هماهنگی میان استانهای درگیر مورد بررسی و جمعبندی قرار گرفت.