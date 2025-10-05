

به گزارش خبر گزاری صداو سیمای استان لرستان ؛نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در پی حادثه سقوط بالگرد جمعیت هلال احمر در ارتفاعات اشترانکوه پیامی صادر کرد.



متن پیام حجت الاسلام و المسلمین سید احمدرضا شاهرخی به این شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم



انا لله و انا الیه راجعون



حادثه ی پر اندوه سقوط بالگرد جمعیت هلال احمر در ارتفاعات اشترانکوه که در راه نجات یکی از هموطنانمان ، به وقوع پیوست و سبب جان باختن دونفر از عوامل کادر پرواز هلال احمرمهندس سید حسن میر قاضی و کاپیتان محسن مهراب زاده و مصدوم شدن تعدادی از تلاشگران همیشه آماده و فداکار جمعیت هلال احمر لرستان شد،باعث تأسف و تألم فراوان گردید.



قطعاً چنین رشادت‌هایی برای همه نسل های آینده، آموزنده و در ذهن تاریخ این ملت حماسه ساز ماندگار خواهدماند.



آنچه بر اهمیت چنین اقدامهای ارزشمندی می افزاید،همدلی،هماهنگی و تلاش متراکم مجموعه خدوم عوامل امدادی جمعیت هلال احمر وحضور دیگر سازمان‌ها وارگان‌ها در فرایند انتقال مصدومان این حادثه و پیکر جانباختگان و نجات کوهنورد گرفتار با وجود سختی ها و دشواریهای فراوان مسیر است که این خود برگ زرینی از افتخارات درخشان مردمان این قطعه از سرزمین عزیز ایران است باید نوشته و در قالب هنر،نمایش و فیلم ماندگار باقی بماند.



اینجانب این مصیبت غمبار را به بازماندگان آن دو عزیز جانباخته و مجموعه کارکنان جمعیت هلال احمر لرستان تسلیت عرض نموده،از درگاه خداوند متعال،برای آن دو عزیز آمرزش و رحمت واسعه الهی و برای خانواده‌های آنان صبر و شکیبایی و برای همه ی مصدومان شفای عاجل درخواست می نمایم.





