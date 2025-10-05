پخش زنده
نماینده ولی فقیه در لرستان در پی حادثه سقوط بالگرد جمعیت هلال احمر در ارتفاعات اشترانکوه پیامی صادر کرد.
به گزارش خبر گزاری صداو سیمای استان لرستان ؛نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در پی حادثه سقوط بالگرد جمعیت هلال احمر در ارتفاعات اشترانکوه پیامی صادر کرد.
متن پیام حجت الاسلام و المسلمین سید احمدرضا شاهرخی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
حادثه ی پر اندوه سقوط بالگرد جمعیت هلال احمر در ارتفاعات اشترانکوه که در راه نجات یکی از هموطنانمان ، به وقوع پیوست و سبب جان باختن دونفر از عوامل کادر پرواز هلال احمرمهندس سید حسن میر قاضی و کاپیتان محسن مهراب زاده و مصدوم شدن تعدادی از تلاشگران همیشه آماده و فداکار جمعیت هلال احمر لرستان شد،باعث تأسف و تألم فراوان گردید.
قطعاً چنین رشادتهایی برای همه نسل های آینده، آموزنده و در ذهن تاریخ این ملت حماسه ساز ماندگار خواهدماند.
آنچه بر اهمیت چنین اقدامهای ارزشمندی می افزاید،همدلی،هماهنگی و تلاش متراکم مجموعه خدوم عوامل امدادی جمعیت هلال احمر وحضور دیگر سازمانها وارگانها در فرایند انتقال مصدومان این حادثه و پیکر جانباختگان و نجات کوهنورد گرفتار با وجود سختی ها و دشواریهای فراوان مسیر است که این خود برگ زرینی از افتخارات درخشان مردمان این قطعه از سرزمین عزیز ایران است باید نوشته و در قالب هنر،نمایش و فیلم ماندگار باقی بماند.
اینجانب این مصیبت غمبار را به بازماندگان آن دو عزیز جانباخته و مجموعه کارکنان جمعیت هلال احمر لرستان تسلیت عرض نموده،از درگاه خداوند متعال،برای آن دو عزیز آمرزش و رحمت واسعه الهی و برای خانوادههای آنان صبر و شکیبایی و برای همه ی مصدومان شفای عاجل درخواست می نمایم.