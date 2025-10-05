قطعه موسیقی پلیس قهرمان، از سوی واحد شعر، موسیقی و سرود صداوسیما مرکز قزوین تولید و به مناسبت هفته نیروی انتظامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، میلاد ابراهیمی مدیر شعر و موسیقی و سرود صداوسیمای مرکز قزوین، گفت: قطعه موسیقی پلیس قهرمان به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی از سوی مرکز قزوین رسانه ملی تولید و انتشار یافته است.

ابراهیمی ادامه داد: پلیس قهرمان، هدیه‌ای است از سوی رسانه ملی به تمامی حافظان امنیت ایران اسلامی و تلاش کرده‌ایم تا با زبان موسیقی این مجاهدت را ارج نهیم.

کارشناس دفتر شعر، موسیقی و سرود معاونت استان‌ها صداوسیما، گفت: قطعه موسیقی پلیس قهرمان با شعری از نگار سادات حسینی، آهنگسازی و خوانندگی میلاد ابراهیمی و تنظیم احسان احمدی، تولید شده است.