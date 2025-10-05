قطر پاسور تیم ملی والیبال زنان ایران، گفت: کسب مدال طلا پس از ۶۲ سال حس بسیار خوبی دارد، موجب انسجام بیشتر تیم می‌شود و شخصیت آن را ارتقا می‌دهد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آیتک سلامت پس از قهرمانی در مسابقات والیبال زنان آسیای مرکزی (کاوا) اظهار داشت: در این رقابت‌ها برای کسب تجربه و افزایش هماهنگی تیمی جهت حضور در بازی‌های کشور‌های اسلامی شرکت کردیم. خدا را شکر توانستیم در هر چهار دیدار با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شویم و به هماهنگی خوبی برسیم.

وی افزود: من و چند بازیکن دیگر با تأخیر به تیم ملحق شدیم، اما به نظرم در این مدت کوتاه توانستیم به هماهنگی نسبی برسیم و خوشبختانه قهرمان شدیم.

قطر پاسور تیم ملی والیبال زنان خاطرنشان کرد: امیدوارم بتوانیم این قهرمانی را دوباره تکرار کنیم و در بازی‌های کشور‌های اسلامی نیز به مدال خوش‌رنگی دست پیدا کنیم. کسب مدال طلا پس از ۶۲ سال حس بسیار خوبی دارد، موجب انسجام بیشتر تیم می‌شود و شخصیت تیم را ارتقا می‌دهد. امیدوارم این موفقیت تکرار شود و بتوانیم این حس خوب را بار دیگر تجربه کنیم.

وی در پایان گفت: با کمک هم‌تیمی‌ها توانستم عنوان بهترین قطر پاسور مسابقات را کسب کنم. بازیکنان دیگر نیز در تیم رویایی حضور داشتند و بهترین عملکرد خود را نشان دادند. خوشحالم که توانستیم در کنار قهرمانی، در جمع تیم رویایی رقابت‌ها نیز قرار بگیرم.