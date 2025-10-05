هشدار عارف نسبت به عملیات روانی دشمن در حوزه اقتصاد
معاون اول رئیسجمهور با هشدار نسبت به افزایش عملیات روانی دشمن برای تحت تاثیر قرار دادن اقتصاد کشور، گفت: یک تقسیم کار دقیق بینالمللی، حساب شده، منظم و نظاممند برای ضربه زدن به اقتصاد ایران ایجاد شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا عارف در نشست ستاد تنظیم بازار با توجه به عملیات روانی دشمن برای بر هم زدن ثبات اقتصادی در ایران، بیان کرد: بخشی از مسائل بازار ارز، مربوط به عملیات روانی بدخواهان ملت ایران است.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: برنامه دولت، مقابله با عملیات روانی دشمن و ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد است. متأسفانه در هفتههای اخیر، گرانفروشی در بازار روی داده است. بنابر این، باید تصمیمات مناسب گرفت و اقدام به موقع داشت تا آرامش در بازار برقرار باشد.
عارف با توجه به گزارش برخی رسانههای داخلی درباره قیمت تعدادی از کالاها در بازار، گفت: برخی رسانههای داخلی که راهبرد حفظ آرامش فضای کشور را مد نظر دارند نیز به قیمت تعدادی از کالاها در بازار انتقاد دارند. دشمن هم عملیات روانی خود را ادامه داده و بر موضوع بیثباتی در اقتصاد، متمرکز شده است.
وی تصریح کرد: در دوران جنگ ۱۲ روزه، اقدامات خوبی برای تأمین ثبات در بازار انجام شد که باید همان مسیر را با جدیت بیشتر دنبال کرد. انسجام و همدلی مردم، رمز موفقیت ما در آن جنگ تحمیلی بود و اکنون هم باید مراقب باشیم تا به این انسجام ملی که دشمن آن را هدف قرار داده است، آسیب وارد نشود.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه باید بهترین روش را برای تأمین کالاهای اساسی مردم را به کار بگیریم، گفت: برخی اقشار، دچار مشکلات معیشتی هستند و باید با اجرای سیاستهای حمایتی مثل توزیع کالابرگ الکترونیکی از این اقشار حمایت کرد. سرمایه اجتماعی ارزشمندی در جنگ ۱۲ روزه به دست آمده است که نباید با کمکاری، این سرمایه رها شود و مردم بیانگیزه شوند.
عارف در ادامه با بیان اینکه راهبرد دولت، ایجاد پایداری نسبی در بازار و مقابله با گرانفروشی و احتکار است، اظهار داشت: نباید در این وضع، اجازه سوءاستفاده داده شود. دولت، اقتدار دارد و اگر لازم است، باید اقتدار خود را نشان دهد و با احتکار و گرانفروشی به شدت برخورد شود.
وی ادامه داد: از ظرفیت اتحادیهها و اصناف نیز باید استفاده کنیم و با همدلی از اصناف و تجار بخواهیم که همان نگاه دوره جنگ ۱۲ روزه را دنبال کنند تا ثبات در بازار، تأمین شود.
معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: باید ساز و کار منطقی برای مهار قیمتها تهیه شود؛ بهترین روش را برای تأمین کالاهای اساسی به کار گرفته و این کالاها به موقع تأمین شود.
عارف گفت: امروز نهادهای حکومتی از جمله دولت، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی، صدای واحدی دارند و کوچکترین اختلافی بین آنها وجود ندارد؛ باید از این فرصت برای تصمیمگیری به نفع مردم استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار، شاید مقتدرترین ستاد دولت باشد که از تولید تا مصرف نهایی، اختیار و اقتدار دارد. البته ما باید ثبات در بازار را با کمک مردم، رسانهها و اصناف، پیش ببریم و ارتباط با مردم را بیشتر کنیم؛ رئیس جمهور، همواره دغدغه معیشت مردم را داشته است و تأکید دارد که معیشت مردم باید در هر وضعی تأمین شود. بنابر این، دولت در تصمیمگیریهای اقتصادی، همواره به اقشار آسیبپذیر توجه دارد.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: یک تقسیم کار دقیق بینالمللی، حساب شده، منظم و نظاممند برای ضربهزدن به اقتصاد ایران ایجاد شده است. در این وضع، باید دبیرخانه ستاد تنظیم بازار به هیچوجه نگاه بخشی و وزارتخانهای نداشته باشد. همه تصمیمگیریها از تولید، توزیع تا مصرف باید در چارچوب راهبردهای دولت از جمله پایداری نسبی در اقتصاد باشد. همچنین، قیمتها باید قابل پیشبینی باشند. اکنون اختلاف قیمت کالاها در مغازهها و فروشگاهها بیش از حد گذشته شده است و باید وظایف دستگاههای نظارتی و بازرسی با تقسیم کار به صورت شفاف، مشخص باشد.
عارف تأکید کرد: برای ایجاد ثبات در بازار به دنبال ایجاد فضای امنیتی نیستیم، بلکه میخواهیم با آرامش این کار را انجام دهیم، اما اگر تذکرها فایدهای نداشت، باید با اقتدار با گرانفروشی و احتکار، مقابله شود.
معاون اول رئیس جمهور، همچنین با تأکید بر اینکه باید نظارت جدی بر بازار وجود داشته باشد، گفت: درباره قیمت کالاهای اساسی نیز باید تثبیت قیمت وجود داشته باشد.
گفتنی است در این نشست، آخرین وضع قیمت کالاهای اساسی و راههای تأمین به موقع و با قیمت مناسب این کالاها بررسی شد. همچنین، تشکیل کارگروه امنیت غذایی و شبکه بازار کالاهای کشاورزی، مورد بررسی قرار گرفت تا پس از اعمال برخی اصلاحات، تشکیل این کارگروه به تصویب برسد.
در ادامه، قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای جوجه یک روزه، مرغ و تخم مرغ تا پایان سال به تصویب رسید.
وزیران دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین، رئیس کل بانک مرکزی، معاون اجرایی رئیس جمهور، دبیر هیئت دولت، سخنگوی دولت، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت و مدیران دستگاههای مربوطه، حضور داشتند.