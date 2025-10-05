فرمانده کل سپاه گفت: اگر حرکتی از جانب دشمنان در دریا و جزایر صورت گیرد، نیروی دریایی سپاه با آمادگی کامل جواب آن را خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرلشکر پاکپور سطح آمادگی رزمی یگانهای نیروی دریایی سپاه را بالا ارزیابی و اظهار کرد: همانطور که نیروهای مسلح در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا را به زانو در آوردند، اگر حرکتی از جانب دشمنان در دریا و جزایز صورت گیرد، نیروی دریایی سپاه با آمادگی کامل جواب آن را خواهد داد.

فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: دشمن از معنویت و شجاعت رزمندگان ما هراس دارد و الحمدولله در این بازدید آمادگی رزمی و معنوی رزمندگان بسیار بالا بود.