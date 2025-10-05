پخش زنده
تقاطع غیرهمسطح امام رضا با حضور معاون هماهنگکننده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء در خرم آباد به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ معاون هماهنگکننده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء گفت:تقاطع غیر هم سطح امام رضا در خرم آباد به طول ۴۵۵ متر به عنوان دویستوچهلوپنجمین طرح در کشور به بهره برداری رسید .
سردار ناصر زارعی با اشاره به راهآهن دورود به خرمآباد و ادامه ی آزادراه شهید بروجردی به استان مرکزی افزود:قطعه ی نخست این آزادراه از سمت شازند اجرایی شده و از سمت بروجرد ساخت قطعه ی باقی مانده ی این طرح آغاز خواهد شد.
وی بیان کرد: قرارداد بخش خرمآباد تا اندیمشک هم نهایی شده و این طرح بهصورت پیوسته ادامه دارد.
داریوش بارانی بیرانوند شهردار خرم آباد گفت: این طرح هشت ماه زودتر از موعد مقرر تکمیل شد و برای اجرای آن ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.