به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء گفت:تقاطع غیر هم سطح امام رضا در خرم آباد به طول ۴۵۵ متر به عنوان دویست‌وچهل‌وپنجمین طرح در کشور به بهره برداری رسید .

سردار ناصر زارعی با اشاره به راه‌آهن دورود به خرم‌آباد و ادامه ی آزادراه شهید بروجردی به استان مرکزی افزود:قطعه ی نخست این آزادراه از سمت شازند اجرایی شده و از سمت بروجرد ساخت قطعه ی باقی مانده ی این طرح آغاز خواهد شد.



وی بیان کرد: قرارداد بخش خرم‌آباد تا اندیمشک هم نهایی شده و این طرح به‌صورت پیوسته ادامه دارد.

داریوش بارانی بیرانوند شهردار خرم آباد گفت: این طرح هشت ماه زودتر از موعد مقرر تکمیل شد و برای اجرای آن ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.











