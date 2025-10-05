پخش زنده
مدیر اجتماعی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یزد به تشریح دلایل قطع یارانه برخی شهروندان و شیوه اعتراض به این موضوع پرداخت.
زینل پور در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد درباره قطع یارانه برخی شهروندان گفت: شهروندانی که یارانه آنان قطع شده و به این مساله اعتراض دارند، میتوانند به سامانه حمایت مراجعه کرده و اعتراض خود را ثبت کنند.
وی افزود: تنها راه اعتراض به قطع یارانه، ثبت اعتراض در این سامانه است و مراجعه حضوری فایدهای ندارد.
مدیر اجتماعی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان درباره دلایل قطع یارانه برخی افرادی که وضعیت مالی آنان بسیار خوب نیست، تصریح کرد: دهکها بر اساس دارایی نظیر خودرو و خانه و تراکنشهای مالی سرپرست خانوار تعیین میشود.
وی ادامه داد: ممکن است ملک دوست یا آشنایی به نام سرپرست خانوار باشد یا خودروی خود را فروخته است، اما پلاک آن همچنان به نام سرپرست باشد، یا اینکه تراکنشهای مالی فرزند یا هر فرد دیگری به نام او صورت میگیرد.
زینل پور اظهار داشت: سرپرست خانوار میتواند با مراجعه به سایت حمایت، دارایی و املاک و تراکنشهای مالی خود را ببیند و پس از اصلاح موارد، اعتراض خود را در سامانه ثبت کند.
وی گفت: شماره تلفن ۰۲۱۶۳۶۹ به صورت سراسری و ۲۴ ساعته و همچنین ۳۶۱۳۶۳۲۸ یا ۳۶۱۳۶۰۰۰ داخلی چهار یا پنج، آماده ارائه مشاوره به شهروندان معترض است، اما اعتراض به دهک بندی و قطع یارانه فقط در سامانه حمایت صورت میگیرد.