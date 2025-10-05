به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شرکت گاز استان اعلام کرد: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز شهرک هجرت، روستای دونه، ۵۵ هکتاری و ۳۵ هکتاری در شهرستان امیدیه فردا دوشنبه ۱۴ مهر ماه از ساعت ۷ صبح تا ۱۸ و نیز گاز شهر شیرین شهر، منازل ناجا، مهر، ۷۷ واحدی سلیمانی و سازه پایدار در شهرستان کارون فردا از ساعت ۷ صبح تا ۲۰ همان روز قطع خواهد شد.

در این اطلاعیه از مشترکان این مناطق درخواست می‌شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.