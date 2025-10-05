به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های چادرملو اردکان و استقلال در آخرین بازی هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه تختی تهران مقابل هم قرار گرفتند که این بازی با تساوی یک - یک به پایان رسید.

چادرملو با هدایت سعید اخباری و انگیزه‌ای بالا مقابل استقلال صف‌آرایی کرد، این تیم که در فصل جاری نتایج خوبی کسب کرده، می‌دانست در صورت پیروزی در این دیدار، می‌تواند به صدر جدول صعود کند.

استقلال هم در حالی پا به میدان گذاشت که این مسابقه برای ریکاردو ساپینتو، سرمربی آبی‌پوشان، حکم مرگ و زندگی داشت. ساپینتو که در روز‌های اخیر تحت فشار زیادی قرار دارد، امیدوار بود با کسب سه امتیاز از ورزشگاه تختی تهران، به نوار ناکامی‌های اخیر تیمش پایان دهد.

در نیمه نخست این بازی، چادرملو با بازی دفاعی اجازه نداد استقلال خلق موقعیت کند و سردرگمی آبی‌پوشان باعث شد تا این تیم نتواند بر روی دروازه فرصتی ایجاد کند.

در نیمه دوم استقلال شکل هجومی‌تری به بازی داد، اما این چادرملو بود که در در دقیقه ۶۹ توسط هادی حبیبی‌نژاد و یک ضدحمله سریع توانست دروازه استقلال را باز کند.

در حالی که فشار هواداران این تیم بر روی سکو‌ها نزدیک بود به اوج خود برسد، پاس آسانی به منیر الحدادی باعث شد تا مهاجم مراکشی استقلال با پای چپ خود، به زیبایی دروازه ادسون ماردن را باز کند تا بازی به تساوی کشیده شود.

استقلال در ادامه بازی چند موقعیت مناسب برای گلزنی به دست آورد، اما نتوانست از آنها بهره ببرد تا این دیدار در نهایت با همان تساوی یک بر یک به پایان برسد.

با این نتیجه چادرملو با ۸ امتیاز در مکان ششم ایستاد و استقلال هم با ۷ امتیاز در جایگاه هشتم است.

ورزشگاه: تختی تهران

گروه داوری: موعود بنیادی‌فرد، کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، اسماعیل احمدی، احسان اکبری، داور VAR: امیر عرب‌براقی کمک: مهناز ذکایی ناظر: حیدر شکور

ترکیب چادرملو اردکان:

ادسون ماردن - علیرضا آرتا - سعید محمدی‌فر - سیروس صادقیان - رضا محمودآبادی (علی خدادادی دقیقه ۶۴) - سنگودو - رضا دهقان (محمدطا‌ها فراهانی دقیقه ۶۴) - اوتارو - هادی‌حبیبی‌نژاد علی طاهران و رضا جبیره

سرمربی: سعید اخباری

ترکیب استقلال تهران:

حبیب فرعباسی، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاق‌نیا (اسماعیل قلی زاده دقیقه ۵۸)، روزبه چشمی (دیدیه اندونگ دقیقه ۱۹)، منیر الحدادی (مهران احمدی دقیقه ۸۶)، موسی جنپو (علیرضا کوشکی دقیقه ۵۸)، یاسر آسانی، محمدرضا آزادی (سعید سحرخیزان دقیقه ۶۳)

سرمربی: ریکاردو ساپینتو

شرح گل‌ها:

گل اول چادرملو (هادی حبیبی‌نژاد دقیقه ۶۸): پرتاب بلند روی دروازه استقلال با دخالت علی طاهران به حبیبی‌نژاد رسید و ضربه او به گوشه دروازه استقلال رفت.



گل اول استقلال (منیر الحدادی دقیقه ۷۱): منیر الحدادی پشت محوطه جریمه با یک ضربه فنی بغل پا بازی را به تساوی کشید.



کارت زرد:

چادرملو اردکان:رضا دهقان (۲۷) - رضا محمودآبادی (۳۱) - علی طاهران (۳۹) - سعید محمدی فرد (۶۵)

استقلال: محمدرضا آزادی (۲۵) -امیرمحمد رزاق‌نیا (۳۴) - موسی جنپو (۴۸) - رستم آشورماتوف (۳+۹۰)