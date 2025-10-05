پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از افزایش ۵ درصدی ثبت اختراع، علامت تجاری و طرحهای صنعتی در ۶ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیامک اسلامی رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از افزایش ۵ درصدی ثبت اختراع، علامت تجاری و طرحهای صنعتی در ۶ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد.
رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در سال حدود ۱۰۰ هزار درخواست در زمینه ثبت علائم تجاری، ۲ هزار و پانصد درخواست در حوزه اختراع و ۵ هزار در بخش طرحهای صنعتی به این مرکز میرسد.