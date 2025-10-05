به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: هفت میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برای توسعه زیرساخت‌های بسته‌بندی تولیدات صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی این استان اختصاص پیدا کرد.

اسماعیل رمضانی افزود: این اعتبار با توجه به اقدامات توسعه‌ای و ترویجی معاونت صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و ملی و خرید تجهیزات لازم اختصاص یافته است.

وی افزود: این اقدام سرمنشأ تحول برای بازاریابی و تجاری‌سازی مصنوعات صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی چهارمحال و بختیاری خواهد شد.

رمضانی گفت: تاکنون ۵۵ اثر صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی از چهارمحال و بختیاری در سطح ملی و ۹ اثر در فهرست آثار بین‌المللی ثبت شده است.