افت فشار یا قطعی آب فردا دوشنبه ۱۴ مهر در برخی مناطق قم

براساس اعلام شرکت آبفای قم به علت عملیات اصلاح و توسعه شبکه آب رسانی، فردا دوشنبه ۱۴ مهر جریان آب در محدوده برخی مناطق استان قم به دلیل عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی، دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد.