براساس اعلام شرکت آبفای قم به علت عملیات اصلاح و توسعه شبکه آب رسانی، فردا دوشنبه ۱۴ مهر جریان آب در محدوده برخی مناطق استان قم به دلیل عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی، دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،شرکت آبفای قم در اطلاعیهای اعلام کرد: جریان آب در بلوار منتظری بلوار بهار و خیابان حجتیه به همراه تمامی فرعیهای منشعب از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰ دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد.
تلفن ۱۲۲ بصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات هم استانی در شهرها و روستاهای استان است