مراسم ورزش صبحگاهی به مناسبت هفته نیروی انتظامی با حضور سربازان، فرماندهان و مسئولان ورزشی استان در پادگان مالک‌اشتر اراک برگزار شد.

همدلی، نشاط و آمادگی؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت هفته نیروی انتظامی، مراسم ورزش صبحگاهی با حضور سربازان، فرماندهان و مسئولان ورزشی استان در پادگان مالک‌اشتر اراک برگزار شد.

مراسمی که با شور و نشاط و همدلی، جلوه‌ای از آمادگی جسمی و روحی نیرو‌های نظامی را به نمایش گذاشت.

سربازان با انجام حرکات ورزشی گروهی، از اهمیت ورزش در زندگی نظامی گفتند و تأکید کردند که ورزش نه‌تنها جسم را تقویت می‌کند، بلکه روحیه و انگیزه را نیز بالا می‌برد.

سرهنگ بی غم، فرمانده پادگان، در حاشیه این مراسم گفت: ورزش لازمه‌ی نیرو‌های نظامی است و این برنامه هر روز در پادگان اجرا می‌شود تا آمادگی جسمی و روحی نیرو‌ها حفظ شود.

در ادامه، نان بده رئیس ورزش همگانی استان مرکزی نیز با حضور در مراسم، ضمن تقدیر از فعالیت‌های ورزشی در پادگان گفت: ورزش لازمه‌ی هر چیزی‌ست از سلامت فردی گرفته تا امنیت اجتماعی.

در پایان مراسم، به نفرات برتر در بخش‌های مختلف ورزشی، مرخصی تشویقی اهدا شد.