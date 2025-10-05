به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بخش عمده‌ای از کار بر عهده جهاد کشاورزی است به گونه‌ای که برنامه ریزی برای تامین ۹۱ قلم کالای اساسی را عهده دار شده است.

از سوی دیگر مدیریت بازار و نظارت نیز موضوعی است که در قالب اجرای گشت‌های مشترک در حال انجام است.

با این حال، نقش اصلی را خود مردم عهده دارند چراکه همواره ثابت کرده‌اند در هر شرایطی اعم از جنگ و تحریم و شرایط اقتصادی کمک کار یکدیگر هستند.

نکته مهم اینکه دولت نیز در این روز‌ها با اختصاص یارانه بیشتر به برخی کالا‌های اساسی و البته اجرای طرح کالابرگ به کمک خانواده‌های با درآمد کمتر آمده است.