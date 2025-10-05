به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علی سلطانپور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرند از برگزاری دومین جشنواره تئاتر قدم در این شهرستان خبر داد و گفت: در این جشنواره هشت گروه نمایشی متشکل از هنرجویان رشته بازیگری به رقابت پرداختند.

سلطانپور گفت:هدف از برگزاری این جشنواره کشف و پرورش استعداد‌های هنری و بازیگری در میان جوانان، نوجوانان و کودکان است.

وی ادامه داد: این رویداد فرصتی برای شناسایی استعداد‌های تازه و حمایت از نسل جدید هنرمندان تئاتر فراهم آورده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مرند افزود:در پایان جشنواره نادیا حافظی و رویا کاظمی به صورت مشترک به عنوان بهترین بازیگر زن، امیرعلی بزازی به عنوان بهترین بازیگر مرد و نمایش ترانه‌های تلخ تارا به عنوان نمایش برتر جشنواره معرفی و به مرحله استانی راه یافت.