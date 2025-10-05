به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ "یادم تو را فرموش" همیشه یک بازی معروف نیست، گاهی می‌تواند یک بیماری خاموش در دوران سالمندی باشد.

بیماری که تحت عنوان آلزایمر نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار سالمند را در ایران درگیر خود کرده و مشکلات و معضلات فراوانی را برای خود بیماران و اطرافیان و جامعه به همراه داشته است.

روانشناس یکی از مراکز توانبخشی سالمندان در اراک می‌گوید: عوامل متعددی نظیر سن، سابقه خانوادگی، افسردگی درمان نشده، تنهایی یا انزوای اجتماعی، بی تحرکی و بیماری‌های قلبی و عروقی در بروز بیماری آلزایمر موثر است.

مریم باجلان افزود: در مراحل اولیه بیماری با فراموش کردن گفت‌و‌گو‌ها و پرسیدن سوالات تکراری آغاز می‌شود و در مرحله بعدی بیمار نام نزدیکان و اعضای خانواده خود را فراموش می‌کند.

او ادامه داد: در مراحل پیشرفته‌تر بیمار قادر به صحبت کردن و حرکت نیست و سلول‌های عصبی مغز کارکرد‌های خود را از دست می‌دهند.

عضو انجمن آلزایمر استان مرکزی هم گفت: در مرکز توانبخشی سالمندان اراک علاوه بر ارائه خدمات دارویی، رژیم غذایی مناسب، ورزش، تفریحات مورد نیاز سالمندان به آنها ارائه می‌شود.

نرجس کربلایی افزود: این مرکز از سال ۱۳۸۹ با همت خیران راه اندازی شده و سالمندان مبتلا به آلزایمر از سراسر شهرستان‌های استان را پذیرش می‌کند.

۲۱ سپتامبر مصادف با ۳۰ شهریور ماه با عنوان روز جهانی آلزایمر نامگذاری شده است.