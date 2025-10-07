پخش زنده
مسئول سازمان بسیج دانشآموزی استان زنجان، از مرمت و زیباسازی ۲۱۶ کلاس درس در استان زنجان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسئول سازمان بسیج دانشآموزی استان زنجان، از مرمت و زیباسازی ۲۱۶ کلاس درس در ۲۰ مدرسه در قالب طرح جهادی «شهید عجمیان» خبر داد.
سرهنگ نوروزی با بیان اینکه هدف اصلی این کار افزایش انگیزه و نشاط تحصیلی دانشآموزان است گفت: این طرح با همکاری و همافزایی میان بسیج دانشآموزی، اداره کل نوسازی مدارس و مناطق آموزش و پرورش به اجرا درآمده و تمرکز ویژهای بر مدارس مناطق محروم استان دارد.
وی با تأکید بر تأثیر مشارکت مستقیم دانشآموزان در این فرایند، افزود: با حضور دانشآموزان در آمادهسازی مدارس، حس مالکیت و مسئولیتپذیری در قبال حفظ امکانات مدرسه تقویت میشود.