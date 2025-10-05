پخش زنده
مدیر عامل جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به ۶ مصدوم واژگونی خودروهای های پژو در محور چلگرد به دیمه خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت:خبری مبنی بر واژگونی خودرویهای پژو۴۰۵ و پژو۲۰۶در محور چلگرد به دیمه دو راهی روستای قلعه تک دریافت شد.
وی افزود:بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی امداد و نجات پایگاه شهدای دشت زرین به محل اعزام شد.
طاهری افزود:نیروهای امدادی پس از ارزیابی و ایمنسازی صحنه، اقدامات پیشبیمارستانی لازم را برای مصدومان انجام داده و با همکاری نیروهای اورژانس مصدومان را به بیمارستان امام سجاد شهر چلگرد منتقل کردند.