چهل و ۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در ساوه، معادل مصرف برق ۷۰۰ خانوار در استان مرکزی کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از کشف و جمع‌آوری ۴۲ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در یکی از مزارع بزرگ شهرستان ساوه خبر داد و گفت: میزان برق مصرفی این دستگاه‌ها معادل مصرف حدود ۷۰۰ خانوار در استان مرکزی برآورد شده است.

محمود محمودی افزود: در پی گزارش مردمی و با همکاری پلیس اقتصادی، تیم‌های بازرسی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی موفق به شناسایی و توقیف این دستگاه‌ها شدند که این تجهیزات به‌صورت فعال در حال استخراج رمزارز بوده و از برق غیرمجاز و انشعاب غیرقانونی استفاده می‌کردند.

مدیرعامل شرکت با اشاره به تأثیرات منفی استفاده غیرقانونی از برق در مراکز استخراج رمزارز ابراز داشت: چنین فعالیت‌هایی باعث افزایش بار شبکه، اختلال در تأمین برق مناطق مسکونی و کشاورزی، وارد شدن خسارت به لوازم برقی مشترکین، افزایش تلفات انرژی و تحمیل هزینه‌های سنگین به زیرساخت‌های صنعت برق می‌شود.

او با اشاره به شعار سال مبنی بر "سرمایه‌گذاری برای تولید" گفت: فعالیت‌های غیرمجاز از این دست، مانعی در مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری مولد به‌شمار می‌رود که در این مورد خاص، میزان برق مصرفی کشف‌شده بیش از ۱۲۰۰ آمپر بوده که معادل مصرف چند واحد تولیدی بزرگ است.

محمودی ضمن قدردانی از همکاری پلیس اقتصادی و مشارکت مردم در کشف این مرکز، افزود: تداوم چنین همکاری‌هایی نقش مؤثری در صیانت از شبکه برق، جلوگیری از قطعی‌های برق وهدررفت منابع ملی دارد.

او از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه استخراج غیرقانونی رمزارز، مراتب را از طریق سامانه‌های پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۲۱ و ۳۰۰۰۵۱۲۱، سامانه تلفنی ۱۲۱ و شماره ۰۹۰۱۸۰۷۱۸۰۰ به شرکت اطلاع دهند تا اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.