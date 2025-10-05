تیم ملی پارادوومیدانی ایران با کسب ۹ نشان طلا، ۲ نقره و ۴ برنز در رقابت‌های جهانی دهلی، پس از تیم‌های برزیل و چین بر سکوی سوم تیمی جهان ایستاد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، رقابت‌های جهانی پارادوومیدانی در مدت نه روز گذشته با حضور بیش از هزار ورزشکار از ۱۰۴ کشور در پایتخت هند برگزار شد. در این مسابقات، ورزشکاران ایرانی با نمایش درخشان و اراده‌ای مثال‌زدنی موفق شدند جایگاه سوم تیمی جهان را از آن خود کنند. تیم های برزیل و چین هم بترتیب اول دوم شدند.

تیم کشورمان در مجموع با ۹ مدال طلا، ۲ نقره و ۴ برنز عملکردی درخشان از خود به‌جا گذاشت.

این طلایی‌ترین ودرخشان‌ترین نتایج تیم ملی کشورمان در طول تاریخ مسابقات جهان است.

این مدال‌ها شامل ۹ مدال طلا توسط امیرحسین علیپور، الهام صالحی، سعید افروز، حسن باجلوند، علی اصغر جوانمردی، علی بازیار، یاسین خسروی، مهران نکویی مجد و صادق بیت سیاح، دو مدال نقره توسط مهدی اولاد و هاجر صفرزاده و ۴ برنز توسط امان‌الله پاپی، الهام صالحی، زینب مرادی و عرفان بندری کسب شد.