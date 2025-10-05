پخش زنده
«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گفتوگویی برای دفاع از عملکرد خود در تهیه گزاشهای مغرضانه و یکجانبهاش علیه ایران مدعی شد که گزارشهای این نهاد منجر به حمله اسرائیل و آمریکا به ایران نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رافائل گروسی در گفتوگویی با «بنیاد نوآوری برای توسعه» عنوان کرد: گزارش من به وضوح بیان میکرد که ایران هیچ برنامهای برای توسعه سلاحهای هستهای ندارد. بنابراین، اگر کسی فکر میکند که این گزارش دلیلی برای جنگ بوده است، اشتباه میکند.
اسرائیل در روز ۲۳ تیرماه و بعد از گزارش مغرضانه و یکجانبه آژانس به ایران حمله کرد و دانشمندان هستهای و تاسیسات اتمی ایران را هدف قرار داد. در روز اول تیرماه نیز آمریکا در حمله به ایران به اسرائیل پیوست ولی این نهاد حتی از محکوم کردن این اقدام غیرقانونی امتناع کرد.
گروسی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امیدی به بازگشت به ایران وجود دارد؟، گفت: بله، کاملا. ما این موضوع را بسیار جدی میگیریم. به تازگی، پس از مذاکرات طولانی، بازرسان آژانس به ایران بازگشتند. آنها به عنوان اولین گام برای از سرگیری بازرسیها، از رآکتور بوشهر بازدید کردند.
وی اضافه کرد: با این حال، ما هنوز باید در مورد مجموعهای از رویهها و روشهای فنی توافق کنیم تا بتوانیم به همه سایتها، از جمله سایتهای آسیب دیده در حملات، دسترسی پیدا کنیم، زیرا مواد هستهای زیر آوار این سایتها باقی مانده است و چنین موادی همچنان مورد توجه جامعه بینالمللی است. ما در حال بازسازی ارتباطاتی هستیم که به دلیل حملات قطع شده بودند.