خسروحیدری مربی تیم فوتبال استقلال تهران گفت: استقلال امروز مقابل تیمی بازی کرد که فقط وقت تلف کرد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از تساوی یک - یک تیم استقلال تهران مقابل چادرملو اردکان در هفته ششم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران، خسرو حیدری مربی استقلال گفت: ما امروز در مقایسه با هفتههای پیش بسیار هماهنگتر و جنگندهتر به میدان آمدیم، اما با وقفههایی که حریف در بازی ایجاد میکرد فشار بازی را کم میکرد.
وی افزود:بازیکنان خارجی و داخلی ما در مقایسه با بازیهای پیشین هماهنگتر شدهاند و باید بیشتر تلاش کنیم.
وی در خصوص اعتراض هواداران هم گفت: حق با هواداران استقلال است و از آنها عذرخواهی میکنم، اما باید به کادر فنی و ساپینتو اعتماد کنند اکنون تمام لیگ ما کم گل شده هنوز هیچ تیمی ۱۰ گل نشده باید بیشتر از قبل تلاش کنیم.