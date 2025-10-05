پخش زنده
هزاران نفر از مردم کراچی عصر امروز (یکشنبه) در راهپیمایی بزرگ «همبستگی با غزه» گردهم آمدند و با شعارهای ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی، حمایت خود را از مقاومت فلسطین و جنبش حماس اعلام کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، در این تظاهرات که به همت حزب جماعت اسلامی پاکستان برگزار شد، گروههای مختلف مذهبی، سیاسی و مردمی برای حمایت از فلسطین، محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و همچنین تاکید بر مواضع ملت پاکستان در عدم به رسمیت شناختن رژیم نامشروع اسرائیل حضور پررنگ داشتند.
شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچمهای فلسطین و بنرهایی در محکومیت حملات اسرائیل، جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه را مصداق آشکار نسلکشی دانستند و خواستار اقدام قاطع کشورهای اسلامی برای توقف تجاوزات شدند.
«حافظ نعیمالرحمن» رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان در این راهپیمایی اعلام کرد: ملت پاکستان در کنار مردم مظلوم غزه ایستاده و امت اسلامی باید در برابر سیاستهای ظالمانه آمریکا و اسرائیل متحد شود.
وی گفت: حماس نه تنها یک جنبش نظامی بلکه یک حرکت سیاسی و مردمی است که طبق منشور سازمان ملل از حق مقاومت برخوردار است.
رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان افزود: حاکمان کشورهای اسلامی از جمله پاکستان حتی از نام بردن حماس هم میترسند، در حالیکه ملت پاکستان با افتخار از مقاومت فلسطین پشتیبانی میکند.
«حافظ نعیمالرحمن» همچنین تأکید کرد: آمریکا خود بر لاشه میلیونها انسان بنا شده است؛ از هیروشیما و ناکازاکی تا عراق و افغانستان، تاریخ آمریکا با خون ملتها نوشته شده است».
به گفته رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان، هر حاکم یا دولتمردی که در پی عادیسازی روابط با اسرائیل باشد، باید در برابر ۲۵۰ میلیون پاکستانی پاسخگو باشد، چرا که ما هیچگاه این رژیم تروریستی را نمیپذیریم.
در ادامه این راهپیمایی دیگر سخنرانان با محکوم کردن سکوت و انفعال کشورهای عربی در برابر جنایات صهیونیستی تأکید کردند: رهبران عرب به جای حمایت از فلسطین در پی جلب رضایت واشنگتن و تلآویو هستند.
آنان خواستار اتحاد شیعه و سنی در دفاع از قدس شریف شده و اعلام کردند حماس، نماد مقاومت اسلامی و صدای واحد امت است.
در پایان این راهپیمایی شرکتکنندگان با برپایی نماز جماعت و قرائت دعا برای پیروزی ملت فلسطین خواستار برگزاری تجمعات سراسری در پاکستان در روز هفتم اکتبر (سالروز عملیات طوفان الاقصی) برای اعلام همبستگی با مقاومت فلسطین شدند.