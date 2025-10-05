امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

واکنش مردم به تیتر جنجالی یک روزنامه!

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۳- ۲۱:۵۳
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بدون تعارف از شهرک موشکی سپاه، روایتی برای نخستین بار از ماجرای دلاوری‌هایی که نشنیده‌اید
بدون تعارف از شهرک موشکی سپاه، روایتی برای نخستین بار از ماجرای دلاوری‌هایی که نشنیده‌اید
۱۴۰۴-۰۷-۱۱
شرکتی با یک هواپیما و چشم انتظار تدبیر
شرکتی با یک هواپیما و چشم انتظار تدبیر
۱۴۰۴-۰۷-۱۱
بودجه صهیونیستی برای سلطنت طلبی مجازی
بودجه صهیونیستی برای سلطنت طلبی مجازی
۱۴۰۴-۰۷-۱۲
جریانی برای عادی‌سازی ناهنجاری‌ها
جریانی برای عادی‌سازی ناهنجاری‌ها
۱۴۰۴-۰۷-۱۰
خبرهای مرتبط

غنی سازی اورانیوم نماد ایستادگی ملت ایران

فعال شدن مکانیسم ماشه بدون تاثیر میدانی و عملی

هدف از مکانیسم ماشه فشار روانی بر مردم است

برچسب ها: غنی سازی اورانیوم ، واکنش مردم ، همدلی مردم
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 