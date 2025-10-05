به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛سومین سالگرد سلمان امیراحمدی از شهدای مدافع امنیت برگزار می شود.

این مراسم جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۰ صبح در قطعه ۵۰ صحن امام روح الله گلزار شهدای بهشت زهرا برگزار خواهد شد.

برگزاری مسابقه نقاشی و اهدای جوایز به کودکان از برنامه های جنبی سومین سالگرد شهید سلمان امیراحمدی است.

سلمان امیراحمدی ۱۶ مهر ۱۴۰۱ به ضرب گلوله آشوبگران و برادرش روح الله امیراحمدی اردیبهشت ۱۳۸۵ هنگام ادای فریضه امر به معروف و نهی از منکر به شهادت رسیدند.