مدیر کل شیلات لرستان از آغاز برداشت ماهیان گرمابی در منطقه ی تنودر دورود خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ مدیر کل شیلات استان لرستان گفت: مزارع پرورش ماهی تنور دورود ۴۰۰ هکتار است که سالانه دو هزار تن از چهار گونه ماهی شامل کپور، آمور، فیتوفاک و بیتک از آنها برداشت و روانه بازارهای داخلی و خارجی میشود.
کیارش بیرانوند با بیان اینکه صید ماهیان گرمابی کپور و آمور از اوایل مهر ماه آغاز و تا نیمه ی دوم آبان ماه ادامه دارد .افزود: با مکانیزه کردن مزارع پرورش ماهی این شهرستان تولیدات ماهی به دو تا سه برابر خواهد رسید.
وی گفت:سال گذشته از سطح ۶۵۰ مزرعه پرورش ماهی استان ۴۲ هزار تن برداشت شد که پیش بینی میشود امسال به ۴۵ هزار تن برسد.