تالار پژوهش معاونت اسناد ملی از امروز دوشنبه ۱۴ مهرماه بهمدت یک هفته بهمنظور انجام تعمیرات و بهسازی فضا تعطیل میشود و خدمات پژوهشی در این مدت بهصورت غیرحضوری ارائه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تالار پژوهش معاونت اسناد ملی، واقع در ضلع شرقی طبقه همکف ساختمان آرشیو ملی ایران، از روز دوشنبه ۱۴ مهرماه بهمدت یک هفته تعطیل خواهد بود.
این تعطیلی بهمنظور اجرای عملیات تعمیر و بهسازی فضا انجام میشود. در این مدت، خدمات پژوهشی و پاسخگویی به مراجعان از طریق سامانههای غیرحضوری سازمان ادامه خواهد داشت.
زمان دقیق بازگشایی تالار پس از پایان عملیات تعمیر و آمادهسازی از طریق وبگاه رسمی سازمان اطلاعرسانی خواهد شد.
روابطعمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با قدردانی از شکیبایی و همراهی پژوهشگران و مراجعهکنندگان گرامی، از همکاری ایشان در این بازه زمانی سپاسگزاری میکند.