امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

یحیی، عکاس غزه

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۳- ۲۲:۲۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بدون تعارف از شهرک موشکی سپاه، روایتی برای نخستین بار از ماجرای دلاوری‌هایی که نشنیده‌اید
بدون تعارف از شهرک موشکی سپاه، روایتی برای نخستین بار از ماجرای دلاوری‌هایی که نشنیده‌اید
۱۴۰۴-۰۷-۱۱
شرکتی با یک هواپیما و چشم انتظار تدبیر
شرکتی با یک هواپیما و چشم انتظار تدبیر
۱۴۰۴-۰۷-۱۱
بودجه صهیونیستی برای سلطنت طلبی مجازی
بودجه صهیونیستی برای سلطنت طلبی مجازی
۱۴۰۴-۰۷-۱۲
موافقت مشروط حماس با آتش بس
موافقت مشروط حماس با آتش بس
۱۴۰۴-۰۷-۱۲
خبرهای مرتبط

وقتی که گرسنگی کودکان غزه، ترازوی سنجش انسانیت می‌شود

آنروا: ۸۰ درصد ساختمان‌های غزه ویران شده‌اند

ادامه محاصره غزه پس از ۲ سال جنگ و شرایط وخیم انسانی

برچسب ها: غزه ، نسل‌کشی ، رژیم صهیونیستی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 