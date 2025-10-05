رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم از افزایش بودجه حمل و نقل شهر قم خبر داد و گفت: خط یک مترو قم تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،سید محمد حسین با اشاره به اینکه شهر قم، به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم مذهبی و فرهنگی کشور، همواره نیازمند توسعه و ارتقاء زیرساخت‌های شهری است گفت: در همین راستا، کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم با افزایش بودجه حمل و نقل شهر قم در تلاش است خط یک مترو قم تا پایان سال به بهره برداری برساند.

وی افزود:توجه ویژه به مقوله حمل و نقل عمومی و تسهیل دسترسی شهروندان به نقاط مختلف شهرمی تواند به کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت زندگی در قم کمک شایانی کند.