مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه قم از تسهیل و تسریع در صدور کارت هوشمند سوخت و امکان درخواست کارت المثنی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،محمدرضا محمدیان با اشاره به تسهیل صدور کارت هوشمند سوخت و امکان درخواست کارت المثنی گفت: فرآیند صدور کارت در کمتر از ۴۸ ساعت انجام و ظرف کمتر از یک ماه از طریق پست به دست متقاضی میرسد.
محمدرضا محمدیان این اقدام را گامی مهم در راستای توسعه خدمات غیرحضوری و کاهش مراجعات به دفاتر پلیس +۱۰ دانست و خاطرنشان کرد: رمز کارت هوشمند سوخت دیگر چهار رقم آخر کد ملی نیست و بصورت پویا از طریق پیامک برای مالک خودرو ارسال میشود و در سامانه مذکور نیز قابل مشاهده است.