وحید شمسایی برای دو دیدار مقابل روسیه در شهر تولای این کشور فهرست ۱۴ نفر نهایی تیم ملی فوتسال کشورمان را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، طبق برنامه اعلامی کادر فنی تیم ملی فوتسال کشورمان، بازیکنان معرفی شده لازم است روز ۱۹ مهرماه در مرکز ملی فوتبال برای اردوی متصل به اعزام حاضر شوند.
بر این اساس وحید شمسایی سرمربی تیم ملی بازیکنان زیر را برای حضور در این دو دیدار معرفی کرد:
باقر محمدی، سعید مومنی، امیرحسین غلامی، حسین سبزی، محمدحسین درخشانی، محمدحسین بازیار، سجاد یوسفخواه، علی اکرمی، حسین طیبی، سعید احمدعباسی، امیرحسین دهقانی، علی خلیلوند، مسعود یوسف و بهروز عظیمی
تیمهای ملی فوتسال ایران و روسیه در روزهای ۲۴ و ۲۶ مهرماه، طی دو دیدار تدارکاتی در مجموعه ورزشی تولیکا به مصاف هم میروند.