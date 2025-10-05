سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: امنیت و سلامت دو رکن اساسی توسعه پایدار و آرامش روانی هر جامعه هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا با تبریک هفته فراجا، گفت: فرارسیدن هفته انتظامی و بزرگداشت تلاشگران عرصه نظم و امنیت را، که امسال با شعار پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه‌ای امن، مزین شده را صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم.

بی‌تردید، امنیت و سلامت دو رکن اساسی توسعه پایدار و آرامش روانی هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند. تلاش‌های شبانه‌روزی و مخلصانه حافظان نظم و امنیت، پشتوانه محکم و استواری است که بستر لازم را برای فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و از جمله خدمات‌رسانی حوزه سلامت و بهداشت فراهم می‌سازد.

ما در مرکز بهداشت کیش، همواره قدردان تعامل سازنده و همکاری‌های مستمر و مؤثر نیروی انتظامی در اجرای طرح‌های مختلف بهداشتی، هستیم. مشارکت همه‌جانبه مردم در کنار اقتدار و هوشمندی پلیس، عامل کلیدی در تحقق یک جامعه امن است که در نهایت به ارتقاء سلامت عمومی و کیفیت زندگی شهروندان منجر خواهد شد.

اینجانب، از زحمات بی‌دریغ، فداکاری‌ها و تلاش‌های جهادی تمامی کارکنان نیروی انتظامی که با از جان‌گذشتگی، امنیت جزیره زیبای کیش را تأمین می‌کنند، سپاسگزاری نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیق، سلامتی و عزت روزافزون برای این عزیزان مسئلت دارم.