به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛با حضور مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری لرستان، احکام معاون سیاسی فرمانداری های ازنا، معمولان و سلسله و بخشداران مرکزی ازنا ، معمولان و شاهیوند و ازنا، ابلاغ شد.

رضا آریایی گفت: براساس این احکام « فردین پاپی» به سمت معاون سیاسی فرماندار و «امان الله بابایی» به سمت بخشدار مرکزی ازنا ، مهدی عاروان به سمت بخشدار مرکزی دورود و سیروس کرمی به سمت بخشدار مرکزی معمولان منصوب شدند.