افتتاح مدرسه سه کلاسه میر ابوالفضل میری ۱ در گنبد عجبشیر
مدرسه سه کلاسه میرابوالفضل میری ۱ در روستای گنبد بخش قلعهچای با حضور فرماندار عجبشیر و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
مدرسه سه کلاسه میر ابوالفضل میری ۱ با زیربنای ۱۳۷ مترمربع و ظرفیت ۲۸ دانشآموز به صورت نیمهمشارکتی و با همکاری خیر مدرسهساز میر مرتضی میری احداث و با هزینهای بالغ بر ۶ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
امیر عباس سلطانپور فرماندار عجبشیر در این آیین از خیر بزرگوار قدردانی کرد و وی را شهروند افتخاری عجبشیر نامید و ابراز امیدواری کرد با تداوم این مشارکتها مدارس دیگری نیز در مناطق روستایی ساخته شود.
میر مرتضی میری خیر مدرسهساز گفت:امیدوارم دانشآموزان این مدرسه آیندهسازان ایران اسلامی باشند و با علم و ایمان مسیر پیشرفت کشور را ادامه دهند.