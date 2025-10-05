به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،فرامرز شهسواری در جلسه بررسی مشکلات مخابراتی هشترود گفت:عدم آنتن دهی موبایل در قلعه ضحاک هشترود مشکلات عدیده‌ای برای گردشگران به وجود آورده و حتی در مواقع ستاد بحران در این قلعه با مشکل اساسی رو‌برو می‌شویم.

وی از عدم وجود اینترنت در برخی روستا‌های هشترود و چاراویماق انتقاد کرد و گفت: نبود اینترنت باعث شده دانش آموزان به شبکه شاد دسترسی پیدا نکنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: در برخی راه‌های اصلی از جمله اتوبان پیامبر اعظم (ص) و آزاد راه هشترود - مراغه مشکل پوشش همراه اول و ایرانسل وجود دارد که باید این مشکلات حل شود.

شهسواری گفت: متاسفانه فرسوده بودن باتری‌ها تلفن در مراکز مخابراتی روستا‌یی یک مشکل دیگر است که موقع قطع برق به علت فرسوده بودن باتری‌ها تا شارژ دوباره در هنگام وصل برق تلفن‌های امدادی و ثابت قطع می‌شوند.

ناصر شهبازی مدیر مخابرات منطقه آذربایجان شرقی هم از فعال بودن ۱۳ هزار کیلومتر فیبرنوری در استان خبر داد و گفت: از این میزان، ۱۹۰۰ کیلومتر در شهر تبریز فعال است و برای بیش از سه هزار واحد اداری در شهرستان‌ها شامل فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها فیبرنوری واگذار شده است.