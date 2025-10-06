فرماندار ویژه خوی در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی بر ضرورت تسریع در فرآیند ثبت ولادت، فوت و صدور گواهی انحصار وراثت تأکید کرد و خواستار همکاری بیشتر نهاد‌ها برای رفع موانع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان خوی به ریاست غلامحسین آزاد، فرماندار ویژه این شهرستان برگزار شد.

در این جلسه، فرماندار ویژه خوی با اشاره به اهمیت ثبت دقیق وقایع حیاتی مانند ولادت و فوت در برنامه‌ریزی‌های کلان و حفظ حقوق شهروندان گفت: ثبت به‌موقع این وقایع نه‌تنها در نظام آماری کشور نقش دارد، بلکه در حفظ حقوق قانونی شهروندان نیز بسیار مؤثر است.

وی بر لزوم تعیین تکلیف اسناد مربوط به فوت‌شدگان و پیگیری صدور گواهی انحصار وراثت برای بازماندگان تأکید کرد و افزود: همکاری دستگاه قضایی، اداره ثبت احوال و سایر نهاد‌های مرتبط برای رفع موانع موجود ضروری است. باید شرایطی فراهم شود تا مردم بدون تأخیر و بروکراسی اداری، اسناد مورد نیاز خود را دریافت کنند.

غلامحسین آزاد همچنین با تأکید بر اینکه حقوق شهروندی باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های مدیریتی باشد گفت: مسئولان باید زمینه‌ای فراهم کنند تا شهروندان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حقوق قانونی خود دسترسی داشته باشند.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین امامی، رئیس دادگستری شهرستان خوی، با اشاره به ضرورت دقت بیشتر در ثبت وقایع حیاتی اظهار کرد: عدم ثبت دقیق و به‌موقع مواردی همچون فوت، منجر به بروز پرونده‌های متعدد قضایی و ایجاد مشکلات برای بازماندگان شده است. تاریخ واقعی فوت باید با دقت ثبت شود تا از اختلافات و مشکلات حقوقی بعدی جلوگیری شود.

وی افزود: در حوزه انحصار وراثت نیز شاهد پرونده‌هایی هستیم که به دلیل سهل‌انگاری در ثبت وقایع، موجب سردرگمی خانواده‌ها شده است.

در پایان جلسه، روسای ادارات مرتبط و اعضای شورا نیز به بیان دیدگاه‌ها، مشکلات موجود و ارائه راهکار‌هایی برای بهبود روند ثبت وقایع حیاتی در شهرستان خوی پرداختند.