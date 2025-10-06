تأکید بر وحدت و اعتماد عمومی در دیدار مدیران ارشد منطقه با فرماندار ماکو
در دیداری که با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، امام جمعه، رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان با فرماندار ماکو برگزار شد بر وحدت و اعتماد عمومی تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ در دیداری که با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، امام جمعه، رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان با فرماندار ماکو برگزار شد، خانم تاجفر فرماندار ماکو خدمت خالصانه به مردم، جلب اعتماد عمومی و بهبود معیشت را از مهمترین اولویتهای مدیریتی شهرستان عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ماکو، در این دیدار تاجفر فرماندار ماکو با تأکید بر اینکه دغدغه اصلی امروز، اقتصاد و جلب اعتماد عمومی است، اظهار داشت: بهبود معیشت و ارتقای رفاه اجتماعی مردم در نهایت به رضایت عمومی و تقویت پایبندی به نظام و انقلاب منجر خواهد شد.
وی با اشاره به نقش همدلی و همافزایی مدیران در مسیر خدمترسانی لایق افزود: اتحاد و وحدت، رمز قدرت و پیروزی است و سه ضلع امام جمعه، منطقه آزاد و فرمانداری میتوانند نقشی تعیینکننده در توسعه همهجانبه ماکو ایفا کنند.
حجتالاسلام هاشمی، امام جمعه ماکو نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه مسئولیت از منظر اهل بیت (علیه السلام) فرصتی برای خدمت به مردم و جلب رضایت الهی است، گفت: وحدت در عمل، مهمترین مؤلفه پیروزی در برابر دشمنان اسلام است.
وی اتحاد و همدلی میان آحاد مردم، بهویژه با ترکیب جمعیتی اهل سنت و تشیع را مایه امنیت و ثبات دانست و امنیت را زیربنای سایر مولفههای قدرت در هر کشور برشمرد.
امام جمعه ماکو همچنین موقعیت منطقه آزاد ماکو را فرصتی ارزشمند برای جذب سرمایهگذار عنوان کرد و افزود: عمل به وعدهها و تقویت امنیت سرمایهگذاری، موجب انسجام و اعتماد اجتماعی خواهد شد.
در ادامه گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، با اشاره به نقش فرهنگی این سازمان گفت: پیوست فرهنگی در اجرای امورات، یکی از وظایف اساسی سازمان منطقه آزاد ماکو است.
وی تصریح کرد: در مسیر رشد و شکوفایی ماکو، سازمان منطقه آزاد در کنار مجموعه فرمانداری حرکت میکند و امید داریم فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی متناسب با ظرفیتهای منطقه گسترش یابد.
گروسی افزود: بانوان کارآفرین میتوانند الگوی موفقی برای رشد و تقویت استعدادهای موجود در منطقه باشند.
وی با تأکید بر لزوم اجرای مگا پروژهها در منطقه خاطرنشان کرد: توجه به استعدادهای بومی نباید مغفول بماند و همه دستگاهها باید با روحیه «ید واحده» عمل کنند.
در بخش دیگری از این دیدار، جنگی رئیس دادگستری ماکو، ضمن تبریک انتصاب فرماندار، مردم این شهرستان را مردمانی پرتلاش و با ظرفیتهای ویژه توصیف کرد و گفت: مدیری که شبانهروز برای توسعه منطقه تلاش نکند، نتیجهای نخواهد گرفت.
وی با اشاره به توصیههای امیرالمؤمنین (علیه السلام) در نظم و ثبات در عمل افزود: دستگاه قضایی ماکو همواره تلاش کرده است تا ضمن حفظ اتحاد، از بروز اختلاف جلوگیری کند و آمادگی کامل خود را برای همکاری با مجموعه فرماندار ماکو به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان اعلام میدارد.