فرماندار شهرستان ماکو از پارکینگ و پایانه نوبت‌دهی آنا تجارت وطن بازدید کرد و بر نقش راهبردی رانندگان و کامیون‌داران در اقتصاد کشور و لزوم رفع مشکلات صنفی آنان تأکید نمود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ خانم شهلا تاجفر فرماندار شهرستان ماکو به همراه رئیس دفتر سیاسی فرمانداری در جریان بازدید از پارکینگ و پایانه نوبت‌دهی آنا تجارت وطن، ضمن بررسی وضعیت خدمات‌دهی به رانندگان، بر ضرورت کاهش ایستایی بیش از حد کامیون‌ها و تسریع در روند صدور نوبت‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش حیاتی رانندگان و ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در جریان اقتصاد ملی اظهار داشت: پویایی چرخه تأمین و صادرات کشور به همت رانندگان و کامیون‌داران خدوم ممکن است و لازم است همه دستگاه‌ها در راستای تسهیل فعالیت آنان همکاری مؤثر داشته باشند.

خانم تاجفر همچنین خواستار نظارت جدی‌تر بر مرز‌ها و کنترل تحرکات سودجویانه برخی افراد در نوار مرزی شد و گفت: باید با هماهنگی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، از هرگونه سوء‌استفاده از موقعیت‌های مرزی جلوگیری به‌عمل آید تا مسیر تجارت رسمی و سالم تسهیل گردد.

فرماندار شهرستان ماکو همچنین بر اهمیت تعامل میان بخش خصوصی و نهاد‌های دولتی برای مدیریت بهینه حمل‌ونقل مرزی تأکید کرد و افزود: همکاری میان شرکت‌های خدماتی و دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند موجب کاهش هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری در مرز بازرگان شود.