سخنگوی شورای اسلامی شهر ارومیه اعلام کرد
کلنگزنی زیرگذر مخابرات در ارومیه
سخنگوی شورای اسلامی شهر ارومیه از کلنگزنی زیرگذر مخابرات در اوایل آبان ماه خبر داد.
؛ نقی کریمی در صحن شورای اسلامی شهر با تاکید بر مدیریت اصولی فضای سبز شهر، اظهار داشت: با توجه به خشکسالیهای اخیر پیشنهاد میشود در چهار نقطه از شهر ارومیه تصفیه خانه فاضلاب جهت تولید پساب تصفیه شده و استفاده در فضای سبز شهر ارومیه احداث شود.
وی تصریح کرد: با توجه به بررسی بعمل آمده، احتمال تداوم خشکسالی طی سالهای آینده نیز وجود دارد که در صورت تداوم روند فعلی و بی توجهی به احداث این تصفیه خانه ها، فضای سبز شهر ارومیه نابود خواهد شد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر ارومیه در ادامه، بر کلنگ زنی تقاطع مخابرات تاکید کرد و گفت: با توجه به ترافیک موجود در تقاطع مخابرات، باید سریعا احداث این پروژه آغاز شود.
کریمی ادامه داد: بر اساس پیگیری بعمل آمده در شورای اسلامی شهر و قول شهردار ارومیه، اوایل آبان ماه شاهد کلنگ زنی پروژه روگذر مخابرات خواهیم بود.
وی ضمن تقدیر از شهرداری ارومیه در اجرای پروژه زیرگذر ورزش و شورا، خاطرنشان کرد: این پروژه ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و روند اجرای این زیرگذر قابل تقدیر است.