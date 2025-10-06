به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نقی کریمی در صحن شورای اسلامی شهر با تاکید بر مدیریت اصولی فضای سبز شهر، اظهار داشت: با توجه به خشکسالی‌های اخیر پیشنهاد می‌شود در چهار نقطه از شهر ارومیه تصفیه خانه فاضلاب جهت تولید پساب تصفیه شده و استفاده در فضای سبز شهر ارومیه احداث شود.

وی تصریح کرد: با توجه به بررسی بعمل آمده، احتمال تداوم خشکسالی طی سال‌های آینده نیز وجود دارد که در صورت تداوم روند فعلی و بی توجهی به احداث این تصفیه خانه ها، فضای سبز شهر ارومیه نابود خواهد شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر ارومیه در ادامه، بر کلنگ زنی تقاطع مخابرات تاکید کرد و گفت: با توجه به ترافیک موجود در تقاطع مخابرات، باید سریعا احداث این پروژه آغاز شود.

کریمی ادامه داد: بر اساس پیگیری بعمل آمده در شورای اسلامی شهر و قول شهردار ارومیه، اوایل آبان ماه شاهد کلنگ زنی پروژه روگذر مخابرات خواهیم بود.

وی ضمن تقدیر از شهرداری ارومیه در اجرای پروژه زیرگذر ورزش و شورا، خاطرنشان کرد: این پروژه ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و روند اجرای این زیرگذر قابل تقدیر است.