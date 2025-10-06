به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ علی خلیل‌وند، رئیس این سازمان اظهار کرد: با اجرای پروژه نهضت آسفالت در معابر مختلف شهر ارومیه، هم‌زمان و پس از اتمام هر مرحله از عملیات آسفالت‌ریزی، خط‌کشی محوری نیز توسط این سازمان در حال اجراست.

وی با اشاره به حجم گسترده عملیات آسفالت‌ریزی در سطح شهر افزود: با توجه به اجرای عملیات آسفالت‌ریزی در ارومیه، عملیات خط‌کشی محوری نیز به‌صورت مستمر و گسترده در حال انجام است. در این راستا، معابر اصلی و پرترافیک در اولویت قرار دارند و طی دو روز گذشته، عملیات خط‌کشی محوری در بلوار والفجر و بلوار شهید رجایی به پایان رسیده است.

خلیل‌وند تصریح کرد: اجرای خط‌کشی در معابر نقش مؤثری در بهبود جریان ترافیک، کاهش تصادفات، افزایش ایمنی و انتقال اطلاعات دقیق به رانندگان و عابران پیاده دارد. از رانندگان محترم انتظار می‌رود ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از حرکت بر روی خطوط خودداری کرده و در بین خطوط تعیین‌شده تردد کنند.

رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل در پایان خاطرنشان کرد: با تداوم اقدامات عمرانی و فرهنگی شهرداری ارومیه، امیدواریم این تلاش‌ها در ارتقای جایگاه این شهر در سطح کشور مؤثر واقع شود.