آغاز همزمان عملیات خطکشی معابر با اجرای نهضت آسفالت در ارومیه
رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حملونقل شهرداری ارومیه از آغاز عملیات خطکشی محوری معابر همزمان با اجرای طرح نهضت آسفالت در سطح شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ علی خلیلوند، رئیس این سازمان اظهار کرد: با اجرای پروژه نهضت آسفالت در معابر مختلف شهر ارومیه، همزمان و پس از اتمام هر مرحله از عملیات آسفالتریزی، خطکشی محوری نیز توسط این سازمان در حال اجراست.
وی با اشاره به حجم گسترده عملیات آسفالتریزی در سطح شهر افزود: با توجه به اجرای عملیات آسفالتریزی در ارومیه، عملیات خطکشی محوری نیز بهصورت مستمر و گسترده در حال انجام است. در این راستا، معابر اصلی و پرترافیک در اولویت قرار دارند و طی دو روز گذشته، عملیات خطکشی محوری در بلوار والفجر و بلوار شهید رجایی به پایان رسیده است.
خلیلوند تصریح کرد: اجرای خطکشی در معابر نقش مؤثری در بهبود جریان ترافیک، کاهش تصادفات، افزایش ایمنی و انتقال اطلاعات دقیق به رانندگان و عابران پیاده دارد. از رانندگان محترم انتظار میرود ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از حرکت بر روی خطوط خودداری کرده و در بین خطوط تعیینشده تردد کنند.
رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حملونقل در پایان خاطرنشان کرد: با تداوم اقدامات عمرانی و فرهنگی شهرداری ارومیه، امیدواریم این تلاشها در ارتقای جایگاه این شهر در سطح کشور مؤثر واقع شود.