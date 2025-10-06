مدیر کل صمت استان البرز گفت: بر اساس آخرین آمار تا پایان شهریور ۱۴۰۴، اصناف استان البرز برای ۲۶۷ هزار و ۴۳۰ نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند و شمار پروانه‌های کسب صادره به ۱۰۵ هزار و ۸۶۰ واحد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ محمد انصاری در نشست مشترک اصناف استان البرز با حضور داود حبیبی‌فر مشاور قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، اصناف را بزرگترین تشکل مردمی کشور توصیف کرد و گفت: نمایندگان اصناف امروز در بسیاری از کارگروه‌های اصلی استان حضور دارند و در فرآیند تصمیم‌سازی مشارکت می‌کنند؛ موضوعی که نشان‌دهنده ارتقای جایگاه این بخش در ساختار اقتصادی و اجتماعی استان است.

مدیرکل صمت البرز یکی از اقدامات شاخص سال گذشته را ثبت سفارش بیش از ۳۰ میلیون دلار ارز برای اصناف تولیدی عنوان کرد که پیش‌تر سابقه نداشته است و توانست بخشی از نیاز‌های مواد اولیه و ماشین‌آلات را پوشش دهد.

او همچنین از انعقاد قریب‌الوقوع تفاهم‌نامه با بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام خبر داد و گفت: در این تفاهم‌نامه، برخلاف موارد مشابه، اولویت اصلی به اصناف اختصاص یافته است.

انصاری به اقدامات انجام‌شده در حوزه پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت: تجهیز بیش از ۳۰ درصد نانوایی‌های استان به سیستم دوگانه‌سوز، برنامه‌ریزی برای خرید نانوایی‌های سیار و افزایش ظرفیت ژنراتور‌ها در دوره قطعی برق از جمله اقداماتی بود که در استان انجام شده است.

مدیرکل صمت استان بیان کرد: بر اساس آخرین آمار تا پایان شهریور ۱۴۰۴، اصناف استان البرز برای ۲۶۷ هزار و ۴۳۰ نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند و شمار پروانه‌های کسب صادره به ۱۰۵ هزار و ۸۶۰ واحد رسیده است. تعداد اتحادیه‌های صنفی نیز ۱۳۱ و تعداد اتاق‌های اصناف ۶ مورد اعلام شده است.

وی گفت: از نظر شهرستانی، کرج با ۱۶۳ هزار و ۶۷۷ شغل و بیش از ۶۴ هزار پروانه کسب در صدر قرار دارد و پس از آن فردیس با ۴۳ هزار و ۴۵۰ شغل و ساوجبلاغ با ۲۴ هزار و ۱۰۰ شغل جایگاه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: در حوزه صنوف تولیدی نیز، ۱۶ هزار و ۶۵۷ واحد فعال شناسایی شده که معادل ۱۵.۷ درصد از کل اصناف استان است. سهم شهرستان چهارباغ با ۲۵.۶ درصد در این بخش، بیش از سایر مناطق است.

انصاری همچنین از موفقیت استان در انتخابات تشکل‌های صنفی یاد کرد که البرز را در جایگاه پنجم کشور قرار داد.

به گفته او، برگزاری ۱۲ نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در آستانه بازگشایی مدارس نیز یکی دیگر از دستاورد‌های سال جاری بود که در مجموع بیش از ۶۳۳ غرفه و مشارکت ۸۹ واحد تولیدی را دربر گرفت.

وی تأکید کرد: نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های فروش فوق‌العاده علاوه بر عرضه مستقیم کالا، آثار اجتماعی مثبتی دارند و موجب رضایتمندی عمومی می‌شوند. اصناف البرز در سال جاری نشان دادند که ظرفیت بالایی برای پشتیبانی از اقتصاد مردمی و ایفای نقش مؤثر در تنظیم بازار دارند.