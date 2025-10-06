نوسازی ۸ ایستگاه دائمی شبکه ژئودینامیک آذربایجان شرقی
مدیر نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی از نوسازی ۸ ایستگاه دائمی شبکه ژئودینامیک و توسعه شبکه با احداث ۷ ایستگاه دائمی جدید در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
فاطمه مهدیپور اظهار کرد:با اجرای طرح نوسازی و توسعه شبکه ایستگاههای دائمی ژئودینامیک توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی نوسازی ایستگاههای منتخب با تعویض گیرنده، آنتن و سایر ملزومات و متعلقات سخت افزاری انجام شد.
وی افزود: این ایستگاهها در اوایل دهه ۱۳۸۰ شمسی طی راهاندازی شبکه سراسری ژئودینامیک ایران توسط سازمان نقشهبرداری کشور در مراکز امند، بهرمان، سهند، تسوج، یکان کهریز، اهر، بناب و هشترود ایجاد شدهاند.
وی گفت: در حال حاضر بنا به دلایلی نظیر تحولات و پیشرفتهای عظیم تکنولوژی، ظهور سامانههای مختلف تعیین موقعیت ماهوارهای، فرسودگی، خرابی و عمر بالای گیرندهها و مصائب متعدد بهرهبرداری از آنها، نوسازی تجهیزات فنی برای ادامه فعالیت و کارایی موثر شبکه اجتناب ناپذیر است.
مهدیپور افزود: بر این اساس طی اقدامات صورت گرفته در سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، از ۱۵ گیرنده GNSS خریداری شده در تابستان امسال تعداد ۸ گیرنده جایگزین تجهیزات موجود در نقاط فوق گردیده و به سامانه هدی پرو سازمان نقشهبرداری کشور متصل شد.
وی تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان براساس مطالعات و بررسیهای فنی با هماهنگی سازمان نقشهبرداری کشور و همکاری موثر دستگاههای اجرایی استان نسبت به جانمایی و احداث ۷ ایستگاه جدید در نقاط فاقد پوشش استان واقع در موقعیتهای شبستر، مرند، هریس، خداجو، بستان آباد، سراب و روستای گمیچی با هدف بهرهبرداری چندمنظوره، بصورت پیلارهای بتنی محصور در فنسهای فلزی مستحکم اقدام کرده است.
مدیر نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: دادههای حاصل از مشاهدات گیرندههای GNSS برای اهداف مختلف بویژه پایش حرکات پوسته زمین، بررسی وضعیت فرونشست محدوده ایستگاهها، امور ناوبری و تهیه نقشه مخاطرات (فرونشست، سیل، زمینلرزه)، کنترل پایداری سازهها و بناهای مهم، ارائه چارچوب مرجع مختصاتی استان جهت بهرهبرداری در پروژههای اجرایی استان مورد استفاده قرار میگیرد.