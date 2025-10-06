دستگیری گروه صیادی غیرمجاز در سد سهند هشترود
رئیس اداره حفاظت محیط زیست هشترود گفت: یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در دو عملیات مجزا یک گروه صیادی غیرمجاز را در سد سهند دستگیر و ادوات صید آنان را جمعآوری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
عبدالله منصوری گفت:طی عملیات گشت و کنترل شبانهروزی یگان حفاظت محیط زیست هشترود، ماموران این یگان در یک گشت شبانه موفق به شناسایی و دستگیری گروهی از صیادان غیرمجاز در مخزن سد سهند شدند که اقدام به صید غیرمجاز کرده بودند.
وی افزود:در عملیات دیگری که در روزهای بعد انجام گرفت ماموران با رصد دقیق محلهای تردد صیادان، موفق به کشف و جمعآوری تورهای پهنشده در داخل مخزن سد سهند شدند.
وی گفت: تمامی ادوات و ابزار صید غیرمجاز جمعآوری و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.