به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، عبدالله منصوری گفت:طی عملیات گشت و کنترل شبانه‌روزی یگان حفاظت محیط زیست هشترود، ماموران این یگان در یک گشت شبانه موفق به شناسایی و دستگیری گروهی از صیادان غیرمجاز در مخزن سد سهند شدند که اقدام به صید غیرمجاز کرده بودند.

وی افزود:در عملیات دیگری که در روز‌های بعد انجام گرفت ماموران با رصد دقیق محل‌های تردد صیادان، موفق به کشف و جمع‌آوری تور‌های پهن‌شده در داخل مخزن سد سهند شدند.

وی گفت: تمامی ادوات و ابزار صید غیرمجاز جمع‌آوری و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.