علیرضا قزوه، دبیر نخستین جشنواره بین‌المللی شعر «پروانگی» گفت: تحریم‌ها، مشکلات بیماران پروانه‌ای را دوچندان کرده است و این جشنواره، از رهگذر زبان شعر، به این موضوع می‌پردازد.

علیرضا قزوه در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به تحریم‌های ظالمانه و عوارض ناشی از آن بر سلامت بیماران مظلوم پروانه‌ای، افزود: اشعاری که سروده شده است، همچنین به موضوعاتی نظیر «اصلاح کنش‌های اجتماعی و ترویج فرهنگ‌های رفتاری»، «جلوگیری از موانع در جریان تحصیل بیماران پروانه‌ای»، «فرهنگ‌ اجتناب و جلوگیری از وصلت‌های فامیلی» و «قدردانی از خانواده‌ بیماران» پرداخته‌اند.

فراخوان این جشنواره آذر ماه ۱۴۰۳ بدون درنظر گرفتن محدودیت سنی و جعرافیایی در قالب‌های شعر کلاسیک، نو (نیمایی)، سرود، ترانه، تصنیف و کودک و نوجوان در بخش‌های فارسی و زبان‌های خارجی منتشر شده بود.

مجموعا ۶۷۴ اثر از ایران و کشورهایی نظیر هند، پاکستان، بنگلادش، فلسطین، ترکیه، بحرین و سوریه به زبان‌های انگلیسی، اردو، ترکی و عربی به دبیرخانه این جشنواره رسیده است.