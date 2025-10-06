استاندار میسان عراق در رأس هیئتی رسمی به همراه جمعی از مسئولان و مدیران، از مجموعه فرهنگی و تاریخی آرامگاه فردوسی بازدید کرد.

ایران و عراق پیوند‌های عمیق تاریخی و فرهنگی دارند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ظاهرالفرطوسی در بازدید از مجموعه فرهنگی‌ تاریخی آرامگاه فردوسی، با قدردانی از میزبانی مجموعه، گفت: بازدید از آرامگاه فردوسی فرصتی بود تا بیشتر با اندیشه و حکمت این شاعر بزرگ ایرانی آشنا شویم.

استاندار میسان عراق افزود: شنیدن ابیات فردوسی در مدح حضرت رسول و اهل بیت (ع) نشان از ارادت دیرینه ایرانیان به اهل بیت عصمت و طهارت دارد.

وی گفت : ایران و عراق پیوند‌های عمیق تاریخی و فرهنگی دارند و این ظرفیت می‌تواند به توسعه گردشگریِ فرهنگی بین دو کشور کمک کند.