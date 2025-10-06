بر اثر تصادف دو دستگاه موتورسیکلت در مسیر اندیمشک به سد کرخه، چهار نوجوان جان باختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز اظهار کرد: در ساعت ۲۲:۳۲ روز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴، حادثه‌ای تلخ در مسیر اندیمشک به سمت سد کرخه رخ داد که طی آن دو دستگاه موتورسیکلت با یکدیگر برخورد کردند. این سانحه منجر به فوت چهار نوجوان پسر در سنین ۱۲، ۱۳، و ۱۴ سالگی شد.

دکتر مهران احمدی بلوطکی افزود: همچنین یک پسر ۱۲ ساله به شدت مجروح شد و بلافاصله توسط نیرو‌های امدادی اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام علی اندیمشک منتقل گردید.

وی با تسلیت به خانواده فوتی تاکید کرد: این حادثه ضرورت توجه جدی به ایمنی وسایل نقلیه سبک و آموزش‌های لازم برای نوجوانان را یادآور می‌شود.