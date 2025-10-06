به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رییس هیات ورزش‌های جانبازان و توان یابان فارس گفت: زهرا نمازی، ورزشکار فارسی، به سومین مرحله اردوی تیم ملی پارا تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران دعوت شد تا محیای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ در کشور چین آماده شود.

احسان غلامحسین پور با اعلام این خبر گفت: این اردو در دو بخش برگزار می‌شود: مرحله نخست از فردا تا ۲۰ مهر در تهران و مرحله دوم از ۲۱ تا ۲۸ مهر در کشور چین، هم‌زمان با برگزاری رقابت‌های رسمی قهرمانی آسیا برپا خواهد شد.

رییس هیات ورزش‌های جانبازان و توان یابان فارس اظهار داشت: نمازی که در کلاس ۷ پارا تنیس روی میز فعالیت دارد، با پشتوانه تمرینات مستمر و عملکرد فنی مطلوب، به‌عنوان نماینده استان فارس در ترکیب تیم ملی قرار گرفته و در مسیر آمادگی برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی قرار دارد.