پخش زنده
امروز: -
زمین لرزه ۳.۵ ریشتری برای چهارمین روز پیاپی زواره را در شهرستان اردستان لرزاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، گفت: زمین لرزهای به بزرگی ۳.۵ ریشتر در ساعت ۴ و ۵۶ دقیقه بامداد امروز، در شمال شرق زواره رخ داد.
منصور شیشه فروش افزود: این زمینلرزه در موقعیت جغرافیایی طول ۵۲.۹ و عرض ۳۳.۸۷ درجه درعمق ۵ کیلومتری زمین ثبت شده است.
وی گفت: براساس بررسیهای انجامشده، خوشبختانه این زمینلرزه هیچگونه خسارت مالی یا جانی به همراه نداشته است.
طی۳ روز گذشته و پس از وقوع زمین لرزه بامداد روز جمعه تاکنون بیش از ۱۰ پس لرزه در منطقه ثبت شده است.
زلزله دیگری هم روز گذشته(یکشنبه) ساعت ۳:۴۶ بامداد به بزرگی ۲/۷ ریشتر در زواره رخ داده بود.
زلزله بامداد یازدهم مهر ماهِ زواره به بزرگی پنج و ۳ ریشتری در ۱۰ شهرستان استان اصفهان و همچنین در استانهای یزد، قم، سمنان، البرز (کرج) و تهران نیز احساس شد.
این زلزله در بخش زواره از توابع شهرستان اردستان، علاوه بر خسارت به تعدادی از اماکن مسکونی، موجب ترکخوردگی در مسجد جامع تاریخی زواره و برخی بناهای میراثی منطقه شده بود.
شهر زواره ۳۴ و نیم هکتار بافت تاریخی و فرسوده و بیش از ۴۳ اثر تاریخی ثبت شده دارد.