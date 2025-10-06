به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان کویرتایر گفت: درشش ماه نخست امسال، با تدابیر صورت گرفته و تلاش متخصصان وکارکنان کویرتایر، بیش از ۲ میلیون و ۹۲۵ هزارحلقه انواع تایر سواری معادل ۲۲ هزار و ۶۵۳ تن محصول در این کارخانه تولید و روانه بازار مصرف شده است.



زینلی افزود: در این بازه زمانی، ۴۳ سایز و طرح مختلف تایر رادیال سواری از رینگ ۱۳ تا ۲۰ اینچ تولید شده که از این تعداد، سه سایز و طرح برای نخستین بار طراحی و تولید شده است و همچنین برنامه‌ریزی برای تولید چند سایز و طرح جدید تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.



وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» توسط رهبر معظم انقلاب گفت: در راستای تحقق این شعار، از ابتدای سال جاری تاکنون چهار دستگاه ماشین پرس پخت تایر نیز تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان کویرتایراین دستاورد‌ها را نتیجه تلاش مضاعف کارکنان و همت مدیران کویرتایر در مسیر رشد تولید، بومی‌سازی فناوری و تحقق خودکفایی کشور دانست.